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doludizgin

Arkas Spor doludizgin
Giriş Tarihi: 23.9.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Arkas Spor, Yüntaş ve Ziraat Bankart'ın ardından deplasmanda Solhanpor'u da 3-0 yenerek üst üste oynadığı 3 maçını kazandı. Rakibi karşısında fazla zorlanmayan İzmir ekibi, 28 dakika süren ilk seti 25-17 kazandı. İkinci sette ev sahibi Solhanspor, Arkas'a karşı direnç gösterse de bu seti de Arkas Spor 25-22 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Son sete de ağırlığını koyan Arkas, seti 25-17 maçı 3-0 kazanmayı bildi. İzmir ekibi maçın bitiminde soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.

HALBANK KAZANDI
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 21-25, 20-25, 20-25 olarak tamamlandı. Bugün ise Arhavi- İnegöl, Ziraat Bankkart-Haliliye, Afyon Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediye-Spor Toto, Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul BŞB maçları oynanacak.

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