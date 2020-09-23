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Basketbolda Petkim İzmir’in 9. takımı

Basketbolda Petkim İzmir’in 9. takımı
Giriş Tarihi: 23.9.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Petkimspor, İzmir'i Süper Lig'de temsil edecek 9. takım olacak. Bandırma Basketbol İhtisas'ın yerine Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un katılımıyla Muğla, ligde heyecanın yaşanacağı 24. kent olacak. Ligde İstanbul'dan 24 takım mücadele ederken, Ankara 16, İzmir ise 9 ekiple ligde yer aldı. Bu üç ilin dışında Antalya (5), Balıkesir, Bursa, Mersin (3), Adana, Gaziantep, Konya (2), Afyonkarahisar, Aydın, Edirne, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Zonguldak birer takımla ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etti.

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