Menemen’in yeni prensi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'da iki haftadır savunma hattında görev yapan 20 yaşındaki stoper Furkan Bakır sınıfı geçti. Genç oyuncunun gösterdiği performans yönetim ve teknik heyetten geçer not aldı. Sarı-lacivertli kulübün Onursal Başkanı Tahir Şahin, altyapılarından yetişen Furkan Bakır'dan çok umutlu olduklarını ifade etti. Furkan'a güvendikleri için Ercan ve Ali Keten ile yollarını ayırdıklarını ve o bölgeye takviye yapmadıklarını belirten Şahin, "Furkan'ın uzun yıllar kulübümüz ve Türk futboluna başarıyla hizmet etmesini bekliyorum" dedi.

STİLİ OZAN KABAK'A BENZİYOR

FURKAN'IN oyun stilinin Ozan Kabak'a benzediğini belirten Şahin, "Furkan çok yetenekli bir evladımız. Yönetim olarak gençlerimize güveniyoruz ve onlara şens vererek gelişmelerine destek oluyoruz. Misyonumuz hem yarışıp hem de yetiştirmek. Bunu da çok iyi bir şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ