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Haberler Spor Şota Arveladze'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Pakhtakor'un teknik direktörlüğünü yürüten 'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bir dönem 'da oynayan Şota, bordo-mavili kulübün yanı sıra ile 'da teknik direktörlük yapmıştı.

Şota Arveladze'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA

23.09.2020, 17:13 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020,17:20

Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'un teknik direktörlüğünü yürüten Şota Arveladze, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Gürcü teknik adam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kendimi izole ettim ve sonuçları doğrulamak için ikinci testi bekliyorum. Nasıl olduğuma dair sizi bilgilendirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Trabzonspor'da oynayan ve bordo-mavili kulübün yanı sıra Kayserispor ile Kasımpaşa'da teknik direktörlük de yapan 47 yaşındaki Şota, 2017 yılında Pakhtakor'u çalıştırmaya başlamıştı.

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