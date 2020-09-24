Altekma fırtınası

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta mücadelesinde Altekma, setlerde 2-0 geriye düştüğü müsabakada Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi. Bir önceki hafta Galatasaray HDI Sigorta'yı yenen İzmir ekibi üst üste ikinci maçını da kazandı. Altekma, ilk iki seti aynı skorla 26-24 kaybetti. Üçüncü setten itibaren toparlanan Altekma bu seti 25-19, dördüncü seti 25-21 ve tie-break setini de 15-13 kazanarak rakibini 3-2 yenmeyi başardı.