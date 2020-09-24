‘Hepsini gönderecektim’

TFF 1. Lig'de sıkıntılar yaşayan Akhisarspor'da başkanlık görevinden istifa eden Fatih Karabulut sert açıklamalar yaptı. İstifasını Bandırma maçı öncesi verdiğini, futbolcuların protestosunun bununla ilgisi olmadığını söyleyen Karabulut, "Ben maçtan önce cuma günü başkanlıktan istifa etmiştim ama yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmedim. Geçen sezon Süper Lig'e çıkamasak bırakmayı düşünüyordum ancak kulübün içinde bulunduğu durumda sezon başına kadar kalıp takımı oluşturmaya karar verdim. Bu süreçte kulüp menfaatlerini gözetip gidenlerle anlaşarak ayrıldık. Örneğin Cikalleshi kalsa 1.7 milyon Euro sözleşmesi vardı" diye konuştu.

KALANLAR KULÜP BULAMADI

Olağanüstü kongrenin 3 veya 4 Ekim'de yapılacağını söyleyen Karabulut, şöyle devam etti: "Aday olmayı düşünmüyorum. Zaten göreve devam etsem bu futbolcu grubunu takımda tutmayıp transfer yasağını açardım. Kalan futbolcular kulüp bulamadıkları için kaldı. Geçen sezon sadece 1 maaş borcumuz varken idman boykotu yaptılar. Geçen yıldan kalan alacakları yüksek rakamlar değil. Hiç prim borcumuz yok. Takıma yalnız 6 milyon TL prim ödedik. TFF ödeme yapmadığı için sıkıştık."

KENAN MOLLA