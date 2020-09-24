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İbrahimovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Milan'dan yapılan yazılı açıklamada, 3. Ön Eleme Turu öncesi takıma yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri neticesinde, ’in pozitif çıktığı belirtildi.

İbrahimovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA

24.09.2020, 17:12 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020,17:24

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'dan yapılan yazılı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu öncesi takıma yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri neticesinde, Zlatan İbrahimovic'in pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 38 yaşındaki İsveçli golcünün hemen evinde karantina altına alındığı ve ilgili sağlık makamlarına bilgi verildiği kaydedildi.

Kulüp açıklamasında, takıma yapılan diğer test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Evde karantinaya alınan yıldız oyuncu, Milan'ın bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt ile oynayacağı maç da olmak üzere bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

Milan dün de Brezilyalı futbolcusu Leo Duarte'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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