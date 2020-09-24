İbrahimovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'dan yapılan yazılı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu öncesi takıma yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri neticesinde, Zlatan İbrahimovic'in pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 38 yaşındaki İsveçli golcünün hemen evinde karantina altına alındığı ve ilgili sağlık makamlarına bilgi verildiği kaydedildi.

Kulüp açıklamasında, takıma yapılan diğer test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Evde karantinaya alınan yıldız oyuncu, Milan'ın bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt ile oynayacağı maç da olmak üzere bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

Milan dün de Brezilyalı futbolcusu Leo Duarte'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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