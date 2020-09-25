Altekma farkı

İZMİR'İN AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki yeni temsilcisi Altekma, elde ettiği galibiyetler kadar pes etmeyen kimliği ile de dikkat çekiyor. Lacivert-beyazlı ekip İzmir'de son oynanan maçta Tokat Belediye Plevne karşısında ilk iki seti aynı skorla 26-24 kaybederek 2-0 geriye düşmesine rağmen yılmayıp diğer setleri 25-19, 25-21 ve 15-13 kazanarak maçtan 3-2 galip ayrılmasını bildi. İzmir ekibi bu maçtan önce de aynı geri dönüşü Pazar günü İstanbul'da Galatasaray HDI Sigorta karşısında da yaptı. Şampiyon adayı Galatasaray önünde 2-1 geriye düşen ve rakibinin maç sayısı attığı seti çeviren Altekma, önce skoru 2-2 yaptı ardından 5. seti kazanarak karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Kulüp Asbaşkanı Uğur Tendik, "Yenilgiyi kabullenmeyen bir karakterimiz var. Böyle olunca da sahada seyrine doyum olmayan bir ekip izliyoruz" şeklinde yorumda bulundu.