  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Akhisarspor mu? Balıkesirspor mu?

Akhisarspor mu? mu?

Akhisarspor mu? Balıkesirspor mu?
Giriş Tarihi: 26.9.2020

TFF 1. Lig'in 3. haftasında bugün Ege derbisinde müthiş bir maç oynanacak. Sezonun ilk 2 haftasında Tuzlaspor'la golsüz berabere kalıp Bandırmaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen, aylardır mali ve idari krizleri aşamayan Akhisarspor ile ilk iki maçta Giresunspor'u dize getiren Tuzlaspor'a ise yenilen Balıkesirspor kozlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da paylaşacak. TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak maçı Caner Ak yönetecek. Ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Musa Nizam forma giymeyecek. Balıkesirspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

AKHİSARSPOR ÇOK SANCILI
Akhisar'da geçen haftaki Bandırma deplasmanında futbolcular aylardır paralarını alamadıkları gerekçesiyle başlama düdüğü sonrası 30 saniye boyunca topa dokunmayıp yönetimi protesto etmişti. Başkan Fatih Karabulut ve asbaşkan Ali Kuloğlu'nun istifa ettiği kulüpte başkanlığa Evren Özbey getirilip olağanünüstü kongre tarihi 8 Ekim olarak belirlenmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor mu? Balıkesirspor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA