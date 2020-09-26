Akhisarspor mu? Balıkesirspor mu?

TFF 1. Lig'in 3. haftasında bugün Ege derbisinde müthiş bir maç oynanacak. Sezonun ilk 2 haftasında Tuzlaspor'la golsüz berabere kalıp Bandırmaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen, aylardır mali ve idari krizleri aşamayan Akhisarspor ile ilk iki maçta Giresunspor'u dize getiren Tuzlaspor'a ise yenilen Balıkesirspor kozlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da paylaşacak. TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak maçı Caner Ak yönetecek. Ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Musa Nizam forma giymeyecek. Balıkesirspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

AKHİSARSPOR ÇOK SANCILI

Akhisar'da geçen haftaki Bandırma deplasmanında futbolcular aylardır paralarını alamadıkları gerekçesiyle başlama düdüğü sonrası 30 saniye boyunca topa dokunmayıp yönetimi protesto etmişti. Başkan Fatih Karabulut ve asbaşkan Ali Kuloğlu'nun istifa ettiği kulüpte başkanlığa Evren Özbey getirilip olağanünüstü kongre tarihi 8 Ekim olarak belirlenmişti.