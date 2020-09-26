Akıllandılar

1) SORU: TFF Birinci Lig'de şans bulan genç futbolcularla ilgili düşünceleriniz ve öğütleriniz neler olur?

HAYRİ ÜLGEN: 16 yıldır Birinci Lig'i yakından takip ediyorum.

Cengiz, Çağlar, Zeki gibi bir çok oyuncu televizyon ekranlarından söyledim. Söylediklerimi Süper Lig kulüpleri duymazken Avrupa duydu. Bir çok oyuncu Süper Lig'de oynamadan Avrupa'ya gitti. Bu sezon da 1. Lig'de bir çok kıymetli genç var. Bunların gelecek sezon Süper Lig ve Avrupa'ya gideceğinden eminim. Süper Lig ekiplerinin aklı başına geldi. Bu oyuncuları çok yakından takip ediyorlar.

2) SORU: Altay önemli yatırımılar yaparak lige hazırlandı.

Sizce kötü başlangıcın sorun ne olabilir?

HAYRİ ÜLGEN: Altay'da sorun ekonomik. Bu kadar transfer yapıyorsan paraları zamanında ödemen gerekir. Bu lig için üst düzey bir takım kuruldu. Bir-iki hafta içinde işler düzelmezse emekler boşa gidebilir. Sezon başından beri Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile defalarca dertleştik. Benim, onun inancına ve hırsına güvenim tam. Ona inanıyorum. Bu sorunların altından da kalkacak güce ve beceriye sahip.

3) SORU: Geçen sezon kümede kalma savaşı veren İzmir temsilcisi Altınordu bu sezonu nasıl geçirir?

HAYRİ ÜLGEN: Altınordu'ya güveniyorum. Bursa maçında yanlış takım tertibinden dolayı kaybettiler. Kırmızı-lacivertliler bu ligin en çok koşan, en çok mücadele eden ve maçların sonlarında rakiplerine karşı üstün bir performans gösteren bir ekip. Gençler tecrübe kazandı. Bu sezon üst sıralara oynayacak bir Altınordu izleyeceğimizden eminim.

4) SORU: 1. Lig'de öne çıkanlar kim sizce?

HAYRİ ÜLGEN: Sezon başında bu ligin en az gol yiyecek takımlarını şimdiden açıklayayım.

Keçiörengücü ve Samsun. Bu ligi rakiplerine oranla daha az gol yiyerek tamamlayacaklar.

Keçiörengücü iskeletini korudu.

Samsun'da ise herkes birbirine inanmış.

Görkem TÜRKYILMAZ