Aydın BŞB, Beylikdüzü sınavında

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Play-Off'u hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, 5. hafta mücadelesinde bugün Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk ediyor. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Aydın Sultanları, ilk 4 haftada sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2, İlbank'ı 3-0 mağlup etti, deplasmanda Vakıbank'a 3-0, Kuzeyboru'ya 3-1'lik skorlarla boyun eğdi. Mavi-beyazlılar, 5 puanla 10. sırada yer alıyor.



'BİZİM BİR HEDEFİMİZ VAR'

AYDIN BŞB Başantrenörü Alper Hamurcu, bu sezon daha atak ve daha iyi servis karşılayan bir takım oluşturduklarını söyleyerek, önce Play-Off hedefine ulaşmak istediklerini ardından Avrupa'da başarılı olmayı arzuladıklarını belirtti. Hamurcu, "Bu seneki kadro daha dengeli. Geçen seneye göre daha çok atak yapacağız. Hedefimiz Avrupa Kupası" dedi.