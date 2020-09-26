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Haberler Spor Aydın BŞB, Beylikdüzü sınavında

Aydın BŞB, Beylikdüzü sınavında

’nde 5 puanla 10. sırada yer alan Aydın’ın Sultanları, saat 15.00’te sahasında galibiyet arayacak.

Aydın BŞB, Beylikdüzü sınavında
Giriş Tarihi: 26.9.2020

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Play-Off'u hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, 5. hafta mücadelesinde bugün Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk ediyor. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Aydın Sultanları, ilk 4 haftada sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2, İlbank'ı 3-0 mağlup etti, deplasmanda Vakıbank'a 3-0, Kuzeyboru'ya 3-1'lik skorlarla boyun eğdi. Mavi-beyazlılar, 5 puanla 10. sırada yer alıyor.

'BİZİM BİR HEDEFİMİZ VAR'
AYDIN BŞB Başantrenörü Alper Hamurcu, bu sezon daha atak ve daha iyi servis karşılayan bir takım oluşturduklarını söyleyerek, önce Play-Off hedefine ulaşmak istediklerini ardından Avrupa'da başarılı olmayı arzuladıklarını belirtti. Hamurcu, "Bu seneki kadro daha dengeli. Geçen seneye göre daha çok atak yapacağız. Hedefimiz Avrupa Kupası" dedi.

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