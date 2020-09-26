MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Play-Off'u hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, 5. hafta mücadelesinde bugün Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk ediyor. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Aydın Sultanları, ilk 4 haftada sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2, İlbank'ı 3-0 mağlup etti, deplasmanda Vakıbank'a 3-0, Kuzeyboru'ya 3-1'lik skorlarla boyun eğdi. Mavi-beyazlılar, 5 puanla 10. sırada yer alıyor.
'BİZİM BİR HEDEFİMİZ VAR'
AYDIN BŞB Başantrenörü Alper Hamurcu, bu sezon daha atak ve daha iyi servis karşılayan bir takım oluşturduklarını söyleyerek, önce Play-Off hedefine ulaşmak istediklerini ardından Avrupa'da başarılı olmayı arzuladıklarını belirtti. Hamurcu, "Bu seneki kadro daha dengeli. Geçen seneye göre daha çok atak yapacağız. Hedefimiz Avrupa Kupası" dedi.
Aydın BŞB, Beylikdüzü sınavında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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