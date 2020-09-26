  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Cumartesi ateşi

Cumartesi ateşi

Cumartesi ateşi
Giriş Tarihi: 26.9.2020

Misli.com 2. ve 3. Lig'de bugün büyük heyecan yaşanacak. İkinci Lig Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü evinde Kocaelispor'la karşılaşacak. Uşakspor, sahasında Ankara Demirspor'u konuk edecek. Kırmızı Grup. Turgutluspor, Ankara'da Mamak Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Bodrumspor, evinde Kastamonuspor'u konuk edecek. Üçüncü Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor Fatsa Belediyespor deplasmanında moral arayacak. Manisaspor, Derincespor'la dışarıda oynayacak. Bucaspor 1928, Diyarbekirspor deplasmanına çıkacak. Nazilli Belediyespor, 2. Grup'ta evinde Ceyhanspor önünde terleyecek. Fethiyespor da gurbette Darıca Gençlerbirliği sınavında 2'de 2 arayacak. 3. Grup'ta Manisa temsilcisi Somaspor, ilk iç saha maçında Gölcükspor'u konuk edecek. 4. Grup'ta Muğlaspor 52 Orduspor'u, Bergama Belediyepor da 68 Aksaray Belediyespor'la evinde oynayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cumartesi ateşi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA