Cumartesi ateşi

Misli.com 2. ve 3. Lig'de bugün büyük heyecan yaşanacak. İkinci Lig Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü evinde Kocaelispor'la karşılaşacak. Uşakspor, sahasında Ankara Demirspor'u konuk edecek. Kırmızı Grup. Turgutluspor, Ankara'da Mamak Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Bodrumspor, evinde Kastamonuspor'u konuk edecek. Üçüncü Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor Fatsa Belediyespor deplasmanında moral arayacak. Manisaspor, Derincespor'la dışarıda oynayacak. Bucaspor 1928, Diyarbekirspor deplasmanına çıkacak. Nazilli Belediyespor, 2. Grup'ta evinde Ceyhanspor önünde terleyecek. Fethiyespor da gurbette Darıca Gençlerbirliği sınavında 2'de 2 arayacak. 3. Grup'ta Manisa temsilcisi Somaspor, ilk iç saha maçında Gölcükspor'u konuk edecek. 4. Grup'ta Muğlaspor 52 Orduspor'u, Bergama Belediyepor da 68 Aksaray Belediyespor'la evinde oynayacak.