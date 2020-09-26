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Haberler Spor Heyecan başlıyor

Heyecan başlıyor

Geçen sezon pandemi nedeniyle tamamlanamayan ligde bu sezon Ege’nin güçlü ekipleri Pınar Karşıyaka, Petkimspor ve Fethiye Bld mücadele edecek.

Heyecan başlıyor
Giriş Tarihi: 26.9.2020

ING Basketbol Ligi'nde 55. sezon heyecanı bugün resmen başlıyor. Pınar Karşıyaka, Petkimspor ve Fethiye Belediyespor'un mücadele edeceği yeni sezonda ilk hava atışı bugün İstanbul'da saat 13.00'te Fenerbahçe Beko ile OGM Ormanspor arasında oynanacak maçla yapılacak.

3 KULÜBE PUAN SİLME
16 takımın yer alacağı ligde normal sezon 26 Nisan 2021'de tamamlanacak. Normal sezonu ilk 8 sırada bitirecek takımlar Play-Off'ta mücadele edecek. Son iki sırada olan ekipler ise küme düşecek. G.Saray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka federasyondan aldıkları ceza nedeniyle sezona eksi 1 puanla başlayacak.

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