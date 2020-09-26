Kartal sancılı

SEZONA Şampiyonlar Ligi hedefiyle başlayıp rotayı UEFA Avrupa Ligi'ne çeviren Beşiktaş, Rio Ave'ye elenip Avrupa defterini kapatmanın üzüntüsünü yaşıyor. Beşiktaş yönetimi, sezon bitiminde ayrılan oyunculardan en önemlileri olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün yerini Rio Ave maçına kadar bir türlü dolduramadı. Özellikle santrfor alınmaması ve takımın golcüsüz bırakılması, Beşiktaş'a pahalıya patladı. Burak Yılmaz'ın ayrılmasından sonra geçen 2 aylık sürede santrfor transferi yapmayan yönetim, bu boşluğu Larin, Güven ve Umut Nayir ile doldurmaya çalıştı. Beşiktaş, oyun anlamında da geçen sezondan çok uzak bir performans çiziyor.

YABANCI KRİZİ DE GİDEREK BÜYÜYOR

TAKVİYELERLE birlikte en az dört yabancıyla da yolların ayrılması gerekiyor. Aboubakar'ın gelmesiyle yabancı sayısı 16'ya çıktı. Douglas ve Mirin gönderilse bile yeni transferler yabancı olursa yer açmak için 2 futbolcunun gönderilmesi gerekiyor.