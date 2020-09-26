Menemen’de çıkış zamanı

TFF 1. Lig'de ilk hafta sahasında Altınordu'ya 2-0 yenilen, ikinci hafta deplasmanda son dakikada attığı golle Giresunpor ile 1-1 berabere kalan Menemenspor, pazartesi günü oynayacağı Tuzlaspor mücadelesi öncesi tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor. İzmir temsilcisinin genç teknik patronu Cenk Laleci, Tuzla karşılaşması öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

TUZLASPOR'A DİKKAT ÇEKTİ

Cenk Laleci, "Giresun deplasmanında oyuncularım son dakikaya kadar inanç ve mücadelelerini sahaya yansıttı. Bunu pazartesi gecesi Tuzla önünde de sürdürüp ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Benim ekibime güvenim tam" dedi. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığı belirten Laleci, "Rakibimiz ilk 2 maçta 4 puan topladı, moralleri yerinde. Ancak biz çok iyi hazırlandık. İlk 3 puanımızı alacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. Menemenspor'da sakatlığı süren orta saha oyuncusu Taşkın karşılaşmada forma giyemeyecek.