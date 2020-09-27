Amatörde isyan

Korona virüs nedeniyle ligleri başlamayan ve para kazanamayan amatör futbolcular, dertlerini duyurmak için TFF binası önünde eylem yaptı. Oyuncular, liglerin başlaması adına yetkililere çağrıda bulundu. 8 aydır top oynayamayan futbolcular, soluğu Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan merkez binasında aldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin olduğu protesto gösterisine, Türkiye'nin dört bir yanında top koşturan amatör futbolcular katıldı. Oyuncular, liglerinin başlaması için federasyona çağrıda bulundu. Amatör oyuncuların aralarından seçtikleri sözcüler ile federasyon yetkilileri, bir süre toplantı yaparken, eylem sırasında Torosgücü kalecisi Emrullah Öztürk de açıklamalarda bulundu.



'BİZİM EKMEK DAVAMIZ'

Amatör maçlar oynaNmadığı için evlerine ekmek götürmekte zorlandıklarını dile getiren Emrullah Öztürk, "Bizler futbolun emektarları ve gariban insanlarıyız. Ekmek davamızın peşinde, Türkiye'nin dört bir yanından buraya sesimizi duyurmaya geldik. Biz, bize yapılan haksızlığı dile getirmek için buradayız. Bahane üretmesinler. Bizim bir davamız var. Bu ülke 30 bin amatör futbolcuya sahip çıkamayacak kadar aciz mi? Amatör, futbolun mutfağıdır. Siz mutfağı kapatırsanız, yemek pişmez. Bizi duyun. Halı sahalar, kafeteryalar açık, ampute ligi oynanıyor ama amatör lig yok. Neden?" dedi.

MAÇLAR EKİM SONUNA KALDI

TFF, amatör futbol müsabakalarının Ekim ayı sonuna kadar başlatılmaması yönünde karar aldı. TFF Yönetim Kurulunun kararına göre amatör futbol müsabakaları Ekim ayı sonuna kadar oynatılmayacak olup, Kovid-19'un seyri dikkate alınarak Ekim ayı sonunda yeniden değerlendirilecek. Öte yandan TFF yönetim kurulu, illerdeki BAL takımlarına gönderdiği dilekçeyle kulüplerden görüş bildirmesini istedi. Kaşeli imzalı görüşlerini açıklayacak kulüpler, en geç 29 Eylül mesai bitimine kadar TFF amatör konfederasyonuna dilekçelerini yollayabilecek.