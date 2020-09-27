  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Aydın BŞB rahat kazandı

Aydın rahat kazandı

’nde evinde G.Saray ve İlbank’ı yenen mavi-beyazlılar, zayıf rakibi Beylikdüzü önünde genç kadrosuyla zafere kolay ulaştı

Aydın BŞB rahat kazandı
Giriş Tarihi: 27.9.2020

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Aydın BŞB, Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşısında genç kadrosuyla rahat bir galibiyet kazandı: 3-0. Mavi-beyazlılar, karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette teknik molayı 12-8 önde geçti. Aydın'ın Sultanları, zayıf rakibi karşısında hata yapmadı ve seti 25-18 alıp, 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Aslıhan'ın sayısıyla ikinci sete hızlı başlayan Aydın BŞB, Ezgi ve Cansu'nun üstün performansıyla bu sette de teknik molaya 12-7 önde girdi. Janset Cemre, Eylül, Pelin ve Cansu'nun etkili performansı ile seti 25-13 kazanan mavi-beyazlılar, skoru 2-0'a getirdi. Berra, Ezgi ve Aslıhan'ın etkili performansıyla üçüncü sette teknik molayı 12-5 galip tamamlayan Aydın'ın Sultanları, rakibine ezici bir üstünlük kurdu. Mola dönüşü fırtına gibi esen Aydın BŞB, seti 25-8 maçı da 3-0 kazandı. Aydın BŞB, 6. haftada 29 Eylül Salı günü saat 14.00'te Yeşilyurt'a konuk olacak.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın BŞB rahat kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA