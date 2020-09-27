Aydın BŞB rahat kazandı

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Aydın BŞB, Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşısında genç kadrosuyla rahat bir galibiyet kazandı: 3-0. Mavi-beyazlılar, karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette teknik molayı 12-8 önde geçti. Aydın'ın Sultanları, zayıf rakibi karşısında hata yapmadı ve seti 25-18 alıp, 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Aslıhan'ın sayısıyla ikinci sete hızlı başlayan Aydın BŞB, Ezgi ve Cansu'nun üstün performansıyla bu sette de teknik molaya 12-7 önde girdi. Janset Cemre, Eylül, Pelin ve Cansu'nun etkili performansı ile seti 25-13 kazanan mavi-beyazlılar, skoru 2-0'a getirdi. Berra, Ezgi ve Aslıhan'ın etkili performansıyla üçüncü sette teknik molayı 12-5 galip tamamlayan Aydın'ın Sultanları, rakibine ezici bir üstünlük kurdu. Mola dönüşü fırtına gibi esen Aydın BŞB, seti 25-8 maçı da 3-0 kazandı. Aydın BŞB, 6. haftada 29 Eylül Salı günü saat 14.00'te Yeşilyurt'a konuk olacak.

İHSAN KARATAŞ