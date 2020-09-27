Derbide Akhisar güldü

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren ve ilk iki haftada 1 puan alabilen Akhisarspor, Ege derbisinde evinde Balıkesirpor'u yenerek kendine geldi: 2-0. 2. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ezeh'in sert şutunda Lukac topu kornere çeldi. 7'de Ezeh'in ceza sahası dışından plase şutu Lukac'ta kaldı. 20'de Celal'in ceza sahası dışından sert şutu Lukac'ta kaldı. 27'de Ali'nin defansın arkasına attığı ara pasta ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kadir yüzde yüzlük pozisyonda topu auta gönderdi.

ONURCAN SON SÖZÜ SÖYLEDİ

57'de Kadir'in yerden ortasında Ali'den seken topu önünde bulan Hadzic topu ağlara gönderdi: 1-0. 65'de Mrsic'in ortasında Kethevoama'nın kafa vuruşu Lukac'ta kaldı. 82'de Onur'un pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Çekdar'ın sağa çekip kaleye gönderdiği şut Atilla'da kaldı. 83'de Onur'un Mert Efe ile verkaçında kaleciyle karşı karşıya kalan Onurcan maçın skorunu belirledi: 2-0.

MUSA DIŞARI ALPEREN İÇERİ

Akhisarspor'da teknik patron Cem Kavçak geçen haftaki Bandırmaspor maçı kadrosuna göre tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kavçak, kırmızı kart cezalısı Musa Nizam'ın yerine Alperen Babacan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Yeşil-siyahlılarda, genç oyuncu Serkan Özbakan yedek kulübesinde oturdu.



BAL-KES'TE DİLSÖZ 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

BALIKESİRSPOR'DA teknik patron Mesut Dilsöz, geçen haftaki Tuzlaspor 11'ine göre kadroda iki değişiklik yaptı. Dilsöz, Emre Şahin ve Oltion Billali'yi yedek kulübesine çekerken, ilk 11'de Kağan Kayalı ve Antonio Mrsic'e yer verdi. Tecrübeli oyuncu Anıl Taşdemir yedek kulübesinde oturdu.