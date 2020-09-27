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FK bombaladı

Siyah-beyazlı takım, geriye düştüğü önünde Erhan (3), Zahit Fındık (2) ve Sertaç’la şov yaptı ve gözdağı verdi

Manisa FK bombaladı
Giriş Tarihi: 27.9.2020

2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa FK, evinde Kocaelispor'u farklı yendi, şampiyonluk iddiasını kanıtladı: 6-1. 5. dakikada Bahattin, kaleci Ömer tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Hakemin penaltı çaldığı pozisyonda topun başına geçen Dilaver, takımını öne geçiren golü attı: 0-1. 42'de Kocaeli defansının uzaklaştırmaya çalıştığı top Erhan'ın önüne düştü. Erhan'ın sert şutu skora eşitliği getirdi: 1-1. 45+4'te ileri atılan uzun topa çıkan kaleci Bayram'ın topu ıskalamasını fırsata çeviren Sertaç takımını öne geçirdi: 2-1.

ERHAN KARA SAHNEDE
55'TE Sertaç'ın ortasında Ümit'in vurduğu kafa şutu, direkten döndü. Direkten dönen topu Erhan ağlara gönderdi: 3-1. 63'te Sertaç'ın pasında Erhan sol çaprazdan harika vurdu skoru 4-1'e taşıdı. 68'de rakip defansın arkasına atılan topu alan Zahit kalecinin üzerinden aşırttı: 5-1. 71'de Mehmet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Zahit, düzgün bir vuruşla sonucu belirledi: 6-1.

CÜNEYT HASÇELİK

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