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Manisa FK bombaladı

Siyah-beyazlı takım, geriye düştüğü Kocaeli önünde Erhan (3), Zahit Fındık (2) ve Sertaç’la şov yaptı ve gözdağı verdi

Giriş Tarihi: 27.9.2020