Milas Belediyespor Bigadiç’e set vermedi

TVF 1. Lig ekiplerinden Milas Belediyespor, Bigadiç Dörtlü Voleybol Turnuvası ilk maçında Bigadiç Belediyespor'u rahat geçti: 3-0. Bigadiç Spor Salonu'nda seyircisiz olarak oynanan mücadelede Milas'ın Efeleri setleri 26-24, 25-19 ve 25-16'lık sonuçla kazandı salondan 3-0 galip ayrıldı. Bigadiç Belediyespor turnuvanın ikinci maçında saat 18.00'de Saint Joseph ile karşılaşacak. Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Milas, turnuvada ikinci sınavında GCT Düzce Belediyespor'la oynayacak.

SERVET SARUN