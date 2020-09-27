TVF 1. Lig ekiplerinden Milas Belediyespor, Bigadiç Dörtlü Voleybol Turnuvası ilk maçında Bigadiç Belediyespor'u rahat geçti: 3-0. Bigadiç Spor Salonu'nda seyircisiz olarak oynanan mücadelede Milas'ın Efeleri setleri 26-24, 25-19 ve 25-16'lık sonuçla kazandı salondan 3-0 galip ayrıldı. Bigadiç Belediyespor turnuvanın ikinci maçında saat 18.00'de Saint Joseph ile karşılaşacak. Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Milas, turnuvada ikinci sınavında GCT Düzce Belediyespor'la oynayacak.
SERVET SARUN
Milas Belediyespor Bigadiç’e set vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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