Nazilli kükredi

3. Lig 2. Grup'ta zirve hesapları yapan Nazilli Belediyespor, ikinci hafta mücadelesinde Ceyhanspor'u gole boğdu, Fethiyespor yenilgisini telafi etti: 6-0. 8. dakikada Mert'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Bünyamin'in dönerek vurduğu şutu kaleci Lokman kontrol etti.



PERDEYİ MUHAMMET ALİ AÇTI

11'de Aytaç'ın şutunda kaleci Lokman yine başarılıydı. 23'te Oktay'ın şutunu kaleci Lokman çıkardı. 30'da Oktay'ın geri pasında kaleci Zekereli kontrpiyede kaldı, kaleye giden topu Zekeriya çizgi üzerinde güçlükle kontrol etti. 45+2'de Mert'in şutunda direkten dönen topa Ceyhan defansı dokunamadı, Muhammet Ali'nin kafa şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 52'de Bünyamin'in arapasında Aytaç ceza alanına girip plaseledi: 2-0. 66'da Oktay'ın soldan ceza yayına çıkardığı topa Muhammet Ali harika vurdu: 3-0. 81'de Murat Can'ın ortasında arka direkte Mert sert vurdu: 4-0. 89'da Sinan'ın sağ kanattan açtığı ortada Murat Can'ın volesini kaleci Lokman kurtardı. 90+1'de Ufukcan'ın pasında Hasan'ın aşırtma vuruşu ağlarla bulşutu: 5-0. 90+2'de yine Ufukcan'ın ortasında Mehmet Akif yerden plaseledi, skoru belirledi: 6-0.

ÜMİT ÖZMEN