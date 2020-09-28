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Aydın BŞB gözdağı verdi

Misli.com ’nde içeride , İlbank ve Beylikdüzü’nü yenen mavi-beyazlılar hedefe koşuyor.

Aydın BŞB gözdağı verdi
Giriş Tarihi: 28.9.2020

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezona Play-Off hedefiyle başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde rakiplerinin korkulu rüyası oluyor. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanan Aydın'ın Sultanları, 8 puanla 8. sıraya yükseldi. Mimar Sinan Spor Salonu'nu rakiplerine dar eden mavi-beyazlılar, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2, İlbank ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Deplasmanda Vakıfbank'a 3-0 ve Kuzeyboru'ya 3-1 yenilen Aydın, dış sahadaki kötü performansını içerde aldığı galibiyetlerle telafi ediyor.

HAMURCU UMUTLU
Başantrenör Alper Hamurcu, üst sıralar açısından önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Hamurcu, "Beylikdüzü galibiyeti bize önemli bir moral oldu. Hafta içi mesaisinde Yesilyurt'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bizim bir hedefimiz var. O da sezon sonunda Play- Off potası içinde olmak ve Avrupa Kupası'na katılabilmek" şeklinde konuştu.

İHSAN KARATAŞ

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