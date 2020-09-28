  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Bucaspor 1928 fırtınası esiyor

1928 fırtınası esiyor

Bucaspor 1928 fırtınası esiyor
Giriş Tarihi: 28.9.2020

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta sezona 3-1'lik Ofspor galibiyetiyle başlayan Bucaspor 1928, Diyarbekirspor deplasmanında da kazanarak taraftarını sevindirdi. Diyarbakır deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler son 12 dakikada bulduğu gollerle İzmir'e 3 puanla döndü. Bucaspor 1928, son dakikaları ise 10 kişi oynamasına rağmen rakibine direndi. Teknik direktör Tolga Doğantez, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir maçı kazasız atlattık. Potansiyelimizi ortaya koyduk. Devamını getireceğiz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bucaspor 1928 fırtınası esiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA