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Denizlispor zor virajda

Denizlispor zor virajda
Giriş Tarihi: 28.9.2020

Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Yukatel Denizlispor, bugün zorlu maçta Fraport Tav Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Denizlispor'da Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Hadi Sacko bugünkü randevuda sahada yer alamayacak. Ev sahibi Antalyaspor'da ise sakatlıkları süren Serdar Gürler ve Drole kadroda olmayacak. Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Antalyaspor karşısında en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi. Teknik adam, "Sezonun ilk galibiyetini almak istiyoruz. İyi hazırlandık, oyuncularımızın motivasyonu yerinde. Gerçek Denizlispor'u artık izlettirmeye başlayacağız" yorumunu yaptı.

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