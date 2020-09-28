Derbide ses çıkmadı

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda golsüz berabere kaldı: 0-0. 7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi. 18'de Caner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. 20'de Omar'ın sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Arda'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay topu iki hamlede kontrol etti. 21'de Gökhan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 35'te defansın arkasına atılan topla buluşan Feghouli, topu filelere yolladı. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü saymadı.



ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ

52'de ceza yayında topla buluşan Deniz'in vuruşu direk dibinden auta gitti. 64'te Arda'nın ceza sahası içinden çektiği şut Lemos'a çarpıp yön değiştirdi. Kaleci Altay topu iki hamlede kontrol etti. 72'de Babel'in derinlemesine atılan topla buluşan Emre Kılınç bekletmeden vurdu, kaleci Altay güçlükle topun sahibi oldu. 78'de derinlemesine atılan topla buluşan Fegholui, içeri çevirdi kaleci Altay Galatasaraylı oyunculardan önce topa sahip oldu. 91'de Ömer Bayram sol kanattan ortasını açtı, yaşanan karambolde Elabdelloui dokundu. Lemos son anda araya girerek topu uzaklaştırdı. Karşılaşmada gol olmadı ve Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.Süper Lig'de sonucu merakla beklenen dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda golsüz berabere kaldı: 0-0. 7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi. 18'de Caner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. 20'de Omar'ın sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Arda'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay topu iki hamlede kontrol etti. 21'de Gökhan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 35'te defansın arkasına atılan topla buluşan Feghouli, topu filelere yolladı. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü saymadı.



DERBIDEN KISA KISA

TİSSERAND İLK KEZ

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, dün savunmasında tamamen yeni isimlerden kurulu bir dörtlüye yer verdi. Sarı-lacivertlilerin Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı Marcel Tisserand ilk kez sarı-lacivertli formayı giyerken göbekteki ikili Tisserand ve Lemos'tan oluştu. Beklerde ise Beşiktaş'tan transfer edilen Gökhan Gönül ve Caner Erkin yer aldı.



OĞULCAN KADRODAYDI

Galatasaray'ın yeni transferi Oğulcan Çağlayan, ilk kez bir resmi maçın kadrosuna alındı. Çaykur Rizespor ile yollarını ayırdıktan sonra sarıkırmızlı kulüple sözleşme imzalayan 24 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe derbisinde yedekler arasında yer aldı.



AZERBAYCAN'A DESTEK

Tribüne Azerbaycan'a destek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hazırlatılan pankartlar asıldı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına karşı hazırlatılan pankartlarda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yer aldı. Pankartlarda, "Tek millet iki devlet, kardeşlerimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.



11 SARI KART ÇIKTI

GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında oynanan dev maçta hakem Ali Palabıyık, 11 kez sarı kartına baş vurdu. Sarı-kırmızılılara 7 tane sarı kart çıkarken, sarı-lacivertli futbolcularda 4 tane sarı kart gördü. Aslan'da Luyindama, Falcao, Arda, Taylan, Etobo, Marcao ve Belhanda sararırken, Fenerbahçe'de ise Sosa, Tisserand, Gökhan ve Gustavo kart gördü.