Menemen evinde

TFF 1. Lig'in ilk 2 haftasında Altınordu'ya yenilip Giresunspor'la berabere kalan Menemenspor, bugün sahasında 4 puanı bulunan ligin yeni ekibi Tuzlaspor ile karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Pandemi önlemleri nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak. Maç, TRT Avaz ve beIN Max 2 kanallarından naklen yayınlanacak. Sarılacivertli ekipte takım kaptanı orta saha Taşkın Çalış sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Tuzlaspor'u mağlup ederek üç puanla tanışmak istediklerini belirtti. Laleci, "Rakibimiz sezona iyi bir başlangıç yaptı. Zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Kazanıp seri başlatmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.