Menemenspor - Tuzlaspor I CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında Tuzlaspor deplasmanda Menemenspor ile bu akşam karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele de Kadir Sağlam düdük çalacak. Bu mücadele TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.