Menemenspor - Tuzlaspor I CANLI ANLATIM

Ligin üçüncü haftasında Tuzlaspor deplasmanda Menemenspor ile karşılaşıyor. Haberimizden maçı canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz. TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında Tuzlaspor deplasmanda Menemenspor ile bu akşam karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele de Kadir Sağlam düdük çalacak. Bu mücadele TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.
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