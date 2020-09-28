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Haberler Spor Menemenspor - Tuzlaspor I CANLI ANLATIM

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Ligin üçüncü haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. Haberimizden maçı olarak takip edebilirsiniz.

Menemenspor - Tuzlaspor I CANLI ANLATIM

28.09.2020, 18:54 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,19:08

TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında Tuzlaspor deplasmanda Menemenspor ile bu akşam karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele de Kadir Sağlam düdük çalacak. Bu mücadele TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.

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