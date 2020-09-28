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Haberler Spor Petkim’in nefesi yetmedi

Petkim’in nefesi yetmedi

Petkim’in nefesi yetmedi
Giriş Tarihi: 28.9.2020

ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında ligin yeni takımı Aliağa Petkimspor, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'a 86-83 mağlup oldu. Başa baş bir mücadeleye sahne olan maçta Petkim tecrübe kurbanı oldu. İlk periyot karşılıklı basketler sonrası 24-20 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte baskısını kuran İzmir temsilcisi devreyi 43-41 önde kapattı. Üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyan Petkim son bölüme 60-56 üstün girdi. Dördüncü çeyrekte oyunu önde götüren Petkimspor son bölümde yaptığı hatalar sonrası parkeden 86-83 mağlup ayrıldı.

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