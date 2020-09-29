KAF-KAF’A TAM NOT

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk maçında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a 92-55'lik sonuçla 37 sayı fark atan Pınar Karşıyaka, sergilediği performansla tam not aldı. Geçen sezon ligde 8, Avrupa'da ise FIBA Europe Cup'ta 13 maçlık galibiyet serisi yakalamışken korona virüs pandemisi nedeniyle hedefine ulaşamayan Kaf Kaf bu sezona da kaldığı yerden başladı. Antrenör Ufuk Sarıca, rakiplerinin lige geç katılımından dolayı eksiklerinin olduğunun altını çizerek "Tüm takımlarımıza ve kendi takımıma sakatlıksız bir sezon diliyorum. Bizim açımızdan Fethiye Belediyespor'un hazır olmamasından dolayı iyi bir maç olmadı. Onların da işi hiç kolay değil. İlk yarı açıkçası yaptığımız top kayıpları nedeniyle bir türlü ritim bulamadık ancak ikinci yarıda tempomuzu artırdık ve daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim." şeklinde konuştu.



EKSİ PUANI DA KAPATTI

YENİ sezon öncesi Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı gereği, talimata uymadığı için Galatasaray ve Beşiktaş'la birlikte 1 puan silme cezası alarak lige eksi 1 puanla başlayan Pınar Karşıyaka, Fethiye Belediyespor galibiyetiyle artıya geçti. Aldığı ceza ile ilgili Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazdan sonuç alamayan Kaf-Kaf, bu galibiyetle hanesine 2 puan yazdırıp 1 puana ulaştı.