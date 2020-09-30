Aydın gurbette güldü

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın BŞB, Sistem9 Yeşilyurt deplasmanında 3-2'lik zafere imza attı, bu sezon ilk dış saha galibiyitini elde etti. İlk sette Anthi, Meryem ve Balkestein'in sayılarıyla ayakta kalan mavi-beyazlılar, teknik molayı 12-9 geride geçti. Mola dönüşü toparlanan ve 24-23 öne geçen Aydın, müthiş çekişmeye sahne olan setin sonunu iyi oynamadı, seti 28-26 kaybetti ve 1-0 geriye düştü. İkinci sete Anthi ve Meryem'in sayılarıyla etkili başlayan Aydın BŞB, teknik molayı 12-9 önde geçti. Setin sonunu iyi getiren konuk takım, Adams, Balkestein ve Meryem'in sayılarıyla bu seti 25-23 alarak skoru 1-1'e taşıdı.

HANDE'DEN ETKİLİ 'ACE'LER

Hande'nin servisteki üstün performansıyla üçüncü sette teknik molayı 12-3 üstün geçen Aydın BŞB, seti 25-11 alıp setlerde 2-1 üstün duruma geçti. Dördüncü sette teknik molayı 12-11 önde geçen Aydın, seti 25-22 Yeşilyurt'a verdi, maç tie-break setine gitti. 5. ve son sette Meryem klasını konuşturdu. Aydın BŞB, tie-break setini 15-12 alarak, salondan 3-2'lik zaferle ayrıldı.



MERYEM'DEN 29 SAYI GELDİ

Aydın BŞB, İstanbul deplasmanında önemli bir zafere imza atarken 'Mavi Melek' lakaplı Milli voleybolcu Meryem Boz maçın en skorer ismi olarak alkışlandı. 29 sayı alarak Aydın'ın Sultanlarına galibiyeti yaşatan Meryem'in ardından Anthi 20, Balkestein 15, Adams 10 ve Hande de 8 sayıyla zaferde pay sahibi oldular.

İHSAN KARATAŞ