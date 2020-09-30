Fethiye Belediye potada umut dolu

LOKMAN Hekim Fethiye Belediyespor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği ING Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) sezona güçlü rakiplerinden Pınar Karşıyaka'ya 92-55 mağlup olurken, oynanan oyun gelecek için umut verdi. 12 gün gün önce BSL'ye alınan Lokman Hekim Fethiye Belediyesipor'da transfer edilen iki oyuncunun lisansı yetişmediği için yabancı olarak sadece Erick Neal sahada yer aldı. Fethiye, istediği tempoda oynanan maçta Neal ile farkın açılmasını önlemeye çalıştı ama maç sonunda yorulunca fark 37 sayıya çıktı.

'RENK KATACAĞIZ' BAŞANTRENÖR

Alkım Ay, Süper Lig'e kısa bir süre önce alındıklarını ve yeni yabancı transferlerin lisansının yetişmediğini belirtti. Basketbolda ulaşmak istedikleri bir nokta olduğuna değinen Ay, "İlk birkaç hafta zor bir fikstürümüz var. Kadromuz yavaş yavaş oturacak. 5 yabancımız tamamlanınca lige renk katacağız. Basketbol adına varmak istediğimiz bir nokta var. Çok çalışacağız" diye konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ