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FK'dan çifte imza

Kulübü, ve 'ı kadrosuna kattı. İki futbolcunun imza töreninde Sportif Direktör Taner Savut yer aldı.

Manisa FK'dan çifte imza

30.09.2020, 17:19 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020,17:23

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Ömer Faruk Çalışkan ve Birkan Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Sportif Direktör Taner Savut yer aldı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Çalışkan ve 17 yaşındaki stoper Birkan Yılmaz, kendilerini Manisa FK'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Futbola İnegölspor altyapısında başlayıp geçen sezon 2'nci Lig'de 22 maçta forma giyen Ömer Faruk ile Tokatspor altyapısında yetişen ve geçen sezon 3'ncü Lig'de 25 maçta oynayan Birkan, Manisa FK forması altında mücadele edecekleri için sevinçli olduğunu söyledi.

DHA

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