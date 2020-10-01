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Haberler Spor Akhisarspor’da üyelik kavgası

’da üyelik kavgası

Akhisarspor’da üyelik kavgası
Giriş Tarihi: 1.10.2020

Akhisar Genç İş Adamları Derneği (AKGİAD), Akhisarspor'da üyeliklerin açılmasının ardından yaklaşık 100'e yakın başvurudan sadece 10 kişinin üyeliklerinin kabul edildiğini açıkladı ve geriye kalan 90 kişinin üyeliklerinin onaylanmaması hakkında kulüpten açıklama beklediklerini belirtti. Öte yandan 8 Ekim olarak açıklanan olağanüstü kongrede oy kullanabilecek 177 kişilik kulüp üye listesi yayınlandı. Başkan adayı Evren Özbey, kardeşleri Bışar Özbey ve Serhat Özbey'in yanı sıra menajerlik şirketinde birlikte çalıştıkları Abdul Samet Süner de kulübün yeni üye listesinde yer aldı.

KENAN MOLLA

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