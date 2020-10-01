Anadolu Efes’in rakibi Zenit

ANADOLU Efes, THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu ilk hafta mücadelesinde bugün saat 20.30'da Rusya'nın güçlü temsilcisi Zenit'i konuk edecek. Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 686 karşılaşmanın 388'ini kazandı, 298'inden ise mağlup ayrıldı. Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 438 maçta ise 231 galibiyet, 207 mağlubiyet yaşadı. Günün diğer karşılaşmalarının programı ise şöyle: 21.00 Olympiakos-Zalgiris, 21.05 Maccabi Playtika-ALBA Berlin, 22.00 Barcelona- CSKA Moskova, 22.00 Valencia-ASVEL.