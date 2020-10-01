Aydın’ın Sultanları zirveye doğru Sultanlar Ligi’nde

Misli.Com Sultanlar Ligi'nde Aydın BŞB rüzgarı esiyor. 2020-2021 sezonunda ilk dış saha galibiyetini 3-2 ile Yeşilyurt karşısında alan ve 10 puanla 5. sıraya yükselen Aydın'ın Sultanları, mücadelesi ve hırsıyla rakiplerine gözdağı veriyor.

MERYEM BOZ FARKI

Aydın, 6. maçında 4. galibiyetini alırken, Mavi Melek lakaplı Milli voleybolcu Meryem Boz takımının en büyük silahı olmaya devam ediyor. 3-2'lik Galatasaray zaferinde 24, 3-0'lık İlbank galibiyetinde 30, 3-1 mağlup olunan Kuzeyboru maçında 33, 3-0 yenilgiyle sonuçlanan Vakıfbank karşılaşmasında 8 sayı alan Meryem, İstanbul deplasmanında Yeşilyurt karşısında 29 sayıyla yıldızlaştı. 5 maçta 124 sayı alarak takımının en önemli silahı olduğunu gösteren Meryem, "Sıra geldi Beşiktaş'a" dedi. Yeşilyurt maçında iyi mücadele edip galibiyeti hak ettiklerini belirten başantrenör Alper Hamurcu, "Serimizi sürdürüp üst sıralarda yerimizi alacağız. Hedef Play-Off" dedi.

İHSAN KARATAŞ