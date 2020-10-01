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Haberler Spor Serena’dan şok karar

Serena’dan şok karar

’li başarılı tenisçi, sakatlığı sebebiyle ’tan çekilme kararı aldığını açıkladı.

Serena’dan şok karar
Giriş Tarihi: 1.10.2020

ABD'Lİ tenisçi Serena Williams, sakatlığı yüzünden kadınların 6 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'dan çekildi. Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Williams, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle dün Tsvetana Pironkova ile karşılaşacağı 2. tur maçına çıkmama kararı aldı. 3'ü Roland Garros'da olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Williams, düzenlediği basın toplantısında, ay başında Victoria Azarenka'ya yenildiği ABD Açık yarı finalinde sakatlandığını hatırlatarak, "Yürümekte zorlanıyorum. En az iki hafta boyunca dinlenmem gerekiyor" ifadelerini kullandı. Dünya sıralamasının 157. basamağındaki Pironkova 3. tura yükseldi.

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