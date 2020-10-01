Tarzan’a müjde

3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisa'da yönetim uzun uğraşlar sonunda transfer tahtasını açtı. Geçen sezon pandemi nedeniyle küme düşme kaldırılan ve amatöre gerilemekten kurtulan Tarzan, 5 yıl aradan sonra takviye yaptı.

LİSANSLAR ÇIKACAK

Yabancı oyuncularının borçlarının bir kısmını ödeyen ve alacağı bulunan yaklaşık 40 yerli futbolculardan muvafakatname alan siyahbeyazlılar 11 futbolcuyu kadrosuna kattı. Manisaspor, İskenderun FK'dan eski futbolcusu Kaan Aşnaz, Silivrispor'dan Çağrı Gülcü, Cizrespor'dan Gökhan Dinçer, Mamak FK'dan Lider Koç, Şile Yıldız'dan Mehmet İncebacak, Elazığ Karakoçan FK'dan Burak Keskin, Artvin Hopaspor'dan Uğur, 24Erzincanspor'dan Murat Torun, Zonguldak Kömürspor'dan Halil İbrahim Yazğılı ve Kemerspor 2003'ten Serhat Maden ile Bahtiyar Dolma'yla anlaşma sağladı. Manisa ekibinin, yurtdışından gelecek evrakların Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaşmasıyla anlaştığı isimlerin lisanslarını çıkartacağı bildirildi.