Bucaspor 1928’den Anadolu hamlesi

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Bucaspor spor okullarını ziyaret etti. Başkan Aktaş, özellikle Diyarbakır olmak üzere bölgedeki spor okulu sayısının artacağını söyledi. Şu an A takım oyuncularının yüzde 50'sinin spor okulunda yetiştiğini belirten Aktaş, ilk 11 oyuncularının birçoğunun Bucaspor altyapısından çıktı. Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki spor okulu sayımız artacak. Bu bölgedeki genç yetenekleri kadromuza dahil edeceğiz. Bizim için spor okulları çok değerli. Bu nedenle daha aktif hale gelmek için uğraşacağız. Elimizi çabuk tutarak hızlı bir şekilde yeni okullar açmak istiyoruz" dedi.