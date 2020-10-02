  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Yeni rota Kartal

Yeni rota

Yeni rota Kartal
Giriş Tarihi: 2.10.2020

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Sistem9 Yeşilyurt zaferleriyle 2'de 2 yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın konuk edeceği Beşiktaş'ı da mağlup edip seriyi üç maça çıkartmayı hedefliyor. Oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan ve 10 puanla 6. sırada yer alan mavi-beyazlılar, başantrenör Alper Hamurcu yönetiminde bu sezon ilk olarak Play-Off hedefine ulaşmak ve ardından Avrupa kupalarına katılmayı amaçlıyor.

GÜÇLÜ BİR KADROYUZ
GEÇEN sezona göre daha güçlü bir kadroya sahip olduklarını belirten başantrenör Hamurcu, bu sezon ligi Avrupa kupalarında mücadele edebilecekleri bir yerde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Başantrenör Alper Hamurcu, hedeflerine adım adım ilerlediklerini kaydederek, "Bu seviye ve kalite oyuncularınız varsa ligde iddialı olmak zorundasınız. İyi voleybol oynayıp, ekol olan takımlar arasında adımızı duyuracağız. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni rota Kartal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA