Yeni rota Kartal

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Sistem9 Yeşilyurt zaferleriyle 2'de 2 yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın konuk edeceği Beşiktaş'ı da mağlup edip seriyi üç maça çıkartmayı hedefliyor. Oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan ve 10 puanla 6. sırada yer alan mavi-beyazlılar, başantrenör Alper Hamurcu yönetiminde bu sezon ilk olarak Play-Off hedefine ulaşmak ve ardından Avrupa kupalarına katılmayı amaçlıyor.

GÜÇLÜ BİR KADROYUZ

GEÇEN sezona göre daha güçlü bir kadroya sahip olduklarını belirten başantrenör Hamurcu, bu sezon ligi Avrupa kupalarında mücadele edebilecekleri bir yerde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Başantrenör Alper Hamurcu, hedeflerine adım adım ilerlediklerini kaydederek, "Bu seviye ve kalite oyuncularınız varsa ligde iddialı olmak zorundasınız. İyi voleybol oynayıp, ekol olan takımlar arasında adımızı duyuracağız. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.

İHSAN KARATAŞ