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Haberler Spor Akigo fena dağıldı

Akigo fena dağıldı

Akigo fena dağıldı
Giriş Tarihi: 3.10.2020

TFF Birinci Lig'de içinde bulunduğu yoğun mali ve idari krizler nedeniyle 13 futbolcunun ayrıldığı Akhisarspor'da, 2018'de çifte kupa kazanan kadrodan yalnız 2 isim kaldı. 2012- 2019 arasında 7 yıl aralıksız Süper Lig'de yer alan Akhisar, tarihinin en parlak dönemini 2018 senesinde yaşadı. O dönem Ziraat Türkiye Kupası'nda Diyarbakır'daki finalde Fenerbahçe'yi 3-2'yle geçip tarihinde ilk kez kupayı havaya kaldırdı. Sonraki sezon başında son lig şampiyonu Galatasaray'ı Süper Kupa'da yenmeyi başardı.

BAĞLARI KOPARDILAR
Yeşil siyahlı efsane kadrodan Fatih Öztürk, Muğdat, Soner, Bilal, Caner, Olcan, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Seleznyov, Barbosa, Sissoko, Lopes, Serginho gibi isimlerin daha önce ayrıldığı Akhisar'da takım 1. Lig'e düşmesine rağmen 1 yıl daha yuvada kalan Aykut, Onur ve Eray da bu transfer döneminde kulüple bağlarını kopardı. Akhisar'ın mevcut kadrosunda çifte kupa kazanan ekipten yalnız 2014'ten bu yana takımda olan kaptan Kadir ve 2015'ten bu yana oynayan kaleci Lukac ise kaldı.

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