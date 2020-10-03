Bal-Kes’te gerginlik

TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor'da kulüp başkanı Ümit Arslan ve eski futbolcuları Oğuzhan Çapar arasında gerginlik yaşanıyor. Transfer yasağını kaldırmak için alacaklı 26 futbolcunun 25'iyle anlaştıklarını açıklayan kırmızı- beyazlı kulüp başkanı Ümit Arslan, "Transfer için henüz izin vermeyen bir tek Oğuzhan Çapar var. Mardin'den, Diyarbakır'dan hatta dünyanın birçok yerinden yabancı oyuncular, bize güvenip, imza verdi. Ancak kendi çocuğumuz olan Oğuzhan Çapar zorluk çıkarmaya devam ediyor" dedi.

"BAŞKAN TEKLİFTEN CAYDI"

Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor'da forma giyen ve Kayserispor'a transfer olan Oğuzhan Çapar hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Genç oyuncu, "Kulüple anlaşmadığım yönündeki iddialar asılsızdır. Balıkesirspor başkanı bir teklif sundu. Menajerim tarafından bana iletildi. Ben bu teklifi kabul ettiğimi belirtmiştim. Ancak başkan yaptığı tekliften caymış. Beni suçlayarak kendi basiretsizliğini kapatmaya çalışmaktadır" şeklinde konuştu.