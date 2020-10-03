  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Bal-Kes’te gerginlik

Bal-Kes’te gerginlik

Bal-Kes’te gerginlik
Giriş Tarihi: 3.10.2020

TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor'da kulüp başkanı Ümit Arslan ve eski futbolcuları Oğuzhan Çapar arasında gerginlik yaşanıyor. Transfer yasağını kaldırmak için alacaklı 26 futbolcunun 25'iyle anlaştıklarını açıklayan kırmızı- beyazlı kulüp başkanı Ümit Arslan, "Transfer için henüz izin vermeyen bir tek Oğuzhan Çapar var. Mardin'den, Diyarbakır'dan hatta dünyanın birçok yerinden yabancı oyuncular, bize güvenip, imza verdi. Ancak kendi çocuğumuz olan Oğuzhan Çapar zorluk çıkarmaya devam ediyor" dedi.

"BAŞKAN TEKLİFTEN CAYDI"
Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor'da forma giyen ve Kayserispor'a transfer olan Oğuzhan Çapar hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Genç oyuncu, "Kulüple anlaşmadığım yönündeki iddialar asılsızdır. Balıkesirspor başkanı bir teklif sundu. Menajerim tarafından bana iletildi. Ben bu teklifi kabul ettiğimi belirtmiştim. Ancak başkan yaptığı tekliften caymış. Beni suçlayarak kendi basiretsizliğini kapatmaya çalışmaktadır" şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bal-Kes’te gerginlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA