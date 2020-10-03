Heyecan başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonunda oynanacak olan maçlarda 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Bu önemli organizasyon geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Pandemi nedeniyle stadyumlara gidemeyen taraftarlar A Spor ekranlarından futbola olan özlemlerini giderecek. Misli.com 3. Lig'den 42 takımın katılacağı 1. Eleme Turu ile 3. Lig'den diğer 25 ekip ve 1. Eleme Turu'nu geçen 21 takım olmak üzere toplam 46 takımın yer alacağı 2. Eleme Turu kuralarının çekimine göre ilk turda Ege'den Bergama ile Manisaspor karşılaşacak. İkinci turda ise bu karşılaşmanın galibi Karşıyaka ile oynayacak. 2. turda Ege ekiplerini ilgilendiren diğer eşleşmeler ise şöyle: Buca 1928-Soma, Muğla-Kızılcabölük, Fethiye- Nazillispor. Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. eleme turu müsabakaları 13, 14 ve 15 Ekim'de, 2. eleme turu maçları da 20, 21 ve 22 Ekim'de yapılacak.