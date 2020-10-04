A Milli takım bugün toplanıyor

Hazırlık maçında Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugünden itibaren toplanmaya başlayacak. Aday kadroya davet edilen oyuncular, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Milli takım toplandıktan sonra, özel karşılaşma için 6 Ekim Salı günü Köln kentine gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 20.30'da Köln Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Almanya-Türkiye maçı 7 Ekim Çarşamba 21.45'te Köln Stadı'nda oynanacak.