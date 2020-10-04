Aydın BŞB evinde sultanlar gibi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play- Off'u hedefleyen Aydın BŞB, evinde Beşiktaş'ı zorlanmadan geçti, 3-0 kazanıp zirve yürüyüşünü sürdürdü. Aydın'ın Sultanları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Sistem9 Yeşilyurt'un ardından Beşiktaş'ı da yenip 3'te 3 yaptı. Anthi, Meryem, Ezgi ve Adams'ın etkili performansıyla ilk sette teknik molayı 12-8 önde geçen mavi-beyazlılar, mola dönüşü aldığı üst üste sayılarla farkı açtı ve ilk seti 25-15 aldı. Aydın'ın Sultanları, ikinci sette de 25-13'lük üstünlük sağlayarak skoru 2-0'a getirdi.

MERYEM BOZ SAHNEYE ÇIKTI

Üçüncü sete tutuk başlayan mavi-beyazlılar, Meryem ve Aslıhan'ın etkili oyunuyla toparlandı ve seti 25-17, karşılaşmayı da 3-0 kazanarak iddiasını kanıtladı.

İHSAN KARATAŞ