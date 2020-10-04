Kaf-Kaf puan avında

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta üst sıraları hedefleyen Karşıyaka, bugün deplasmanda Gölcükspor'a konuk olacak. Gölcük Şehir Stadı'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Yusuf Alper Abalı düdük çalacak. Yeşil-kırmızılı ekipte Esenler Erokspor önünde kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Harun Atalay dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Kritik karşılaşma Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak. İzmir ekibi geride kalan son iki maçta 4 puan toplarken, henüz galibiyetle tanışamayan Gölcükspor'un ise puanı yok. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, iç sahada Erok önünde kaybettikleri iki puanı Gölcük önünde telafi etmek istediklerini söyledi. Soner Tolungüç, "Zor bir maç bizi bekliyor. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp İzmir'e üç puanla dönmek istiyoruz. Oyuncularım galibiyet için sahada savaşacaktır" diye konuştu.