Lakers finalde seriyi 2-0 yaptı

AMERİKAN Basketbol Ligi (NBA) finalinde Miami Heat'i 124- 114 yenen Los Angeles Lakers, seride 2-0 öne geçti. Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 29-23 önde geçen Lakers, soyunma odasına da 68-54 üstünlükle gitti. Son periyoda 10 sayı farkla (103-93) giren Lakers, sahadan 124-114 galip ayrıldı. Heat'in all-star oyuncuları Goran Dragic ve Bam Adebayo'nun forma giyemediği karşılaşmada Lakers'ı galibiyete 33 sayı, 9 ribaunt, 9 asist üreten LeBron James ile 32 sayı, 14 ribaunt, 1 asistle "double double" yapan Anthony Davis taşıdı.