Pınar KSK şokta

ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol'a 59-55'lik skorla yenildi. Ligin ilk maçında evinde Lokman Hekim Fethiye'yi dize getiren İzmir ekibi Gaziantep deplasmanında umduğunu bulamadı. Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Pınar Karşıyaka 9-6 önde geçerken, periyodun kalan bölümünde karşılıklı sayılarla ilk çeyrek 17-17 berabere tamamlandı. 2. periyotta Gaziantep Basketbol, Simpson'ın da üçlükleriyle farkı açtı ve soyunma odasına 39-24 önde gitti.

KARŞIYAKA SONUNU GETİREMEDİ

Maçın üçüncü çeyreğinde konuk ekip, Morgan, M'Baye, Metecan Birsen ve Henry ile bulduğu sayılarla farkı azaltsa da Gaziantep Basketbol, Lemar, Jaiteh ve İsmail Cem Ulusoy'un basketleriyle final periyoduna 48-42 üstün girdi. Final periyodunda Metecan Birsen ve Henry ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, son 3 dakikaya 53-52 önde girdi. Ev sahibi ekip, son bölümde Kelly ve Lemar ile bulduğu sayılarla tekrar üstünlüğü sağladı. Pınar KSK maçı 59-55 kaybetti.