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Samsunspor - Akhisarspor | CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'de sezonun ilk galibiyetini geçen hafta kendisi gibi transfer yasaklısı Balıkesirspor'u 2-0 yenerek alıp karabulutları biraz olsun dağıtan Akhisarspor, yarın Yılport Samsunspor deplasmanına çıktı. Yılport Samsunspor - Akhisarspor kaşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

04.10.2020, 16:34