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Haberler Spor Samsunspor - Akhisarspor | CANLI ANLATIM

- | CANLI ANLATIM

1. Lig'de sezonun ilk galibiyetini geçen hafta kendisi gibi yasaklısı 'u 2-0 yenerek alıp karabulutları biraz olsun dağıtan , yarın Yılport deplasmanına çıktı. Yılport - Akhisarspor kaşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Samsunspor - Akhisarspor | CANLI ANLATIM

04.10.2020, 16:34

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Sarper Barış Saka'nın yönettiği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 16.30'da çaldı.

Eksik futbolcunun bulunmadığı yeşil-siyahlılar ligde 3 haftada 4 puan topladı. Bu sezon 1'inci Lig'e dönen namağlup Samsunspor'un 5 puanı bulunuyor.

Transfer döneminde yasaklı kadrosundan 13 ismi kaybeden Akhisarspor, Samsun'u da yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Teknik direktör Cem Kavçak, takımına güvendiğini vurgulayıp deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini dile getirdi.

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