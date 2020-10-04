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Haberler Spor Uluslararası İzmir Maratonu başladı

Uluslararası Maratonu başladı

tarafından düzenlenen ’in ilk uluslararası maratonu koşulmaya başlandı. Uluslararası İzmir Maratonunda gerçekleştirilecek olan 42 ve 10 kilometrelik koşularda bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Uluslararası İzmir Maratonu başladı

04.10.2020, 11:09 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020,11:10

Uluslararası İzmir Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri altında başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 300 kişinin katılabildiği maratonun startı, Lozan Meydanı'nda verildi.

Start, belirli zaman aralıklarıyla gruplar halinde verildi.

Katılımcılar, Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Vasıf Çınar Bulvarı güzergahında, 42 kilometre koşacak.

Maratonun uluslararası ödülleri, erkekler ve kadınlarda 10'ar bin dolar olarak belirlendi.

Maratondan yarım saat sonra startı verilen 10 kilometrelik koşuda ise 700 katılımcı, Şair Eşref Bulvarı-Alsancak Limanı-Arkas Binası-Lozan Meydanı-Sabancı Kültür Merkezi-Vasıf Çınar Bulvarı güzergahında yarışacak.

Tüm katılımcılar, koronavirüs önlemleri çerçevesinde koşuya 3 gün kala kendilerini izolasyona aldı.

Tüm katılımcıların ateşleri ölçülürken, etkinlik alanına tek bir noktadan girişe izin verildi.

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