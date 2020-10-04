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Uluslararası İzmir Maratonu başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir’in ilk uluslararası maratonu koşulmaya başlandı. Uluslararası İzmir Maratonunda gerçekleştirilecek olan 42 ve 10 kilometrelik koşularda bazı yollar trafiğe kapatıldı.

04.10.2020, 11:09 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020,11:10