Fethiyespor gönül aldı

Fethiyespor, 3. Lig 2. Grup'ta 3. hafta mücadelesinde Yozgatspor 1959'u 3-0'lık skorla mağlup etti, geçen haftaki Derince Belediyespor yenilgisini unutturdu. 7. dakikada yaşanan karambolde savunmanın uzaklaştıramadığı topu kafayla tamamlayan Anıl Gir meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0. 30'da Fırat'ın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi. 45+3'te Berkay'ın kullandığı köşe atışında seken topu Anıl Gir kafa ile filelerle buluştudu: 2-0. 56'da Serhat topu ağlarla buluşturdu, hakem ofsayt gerekçesiyle hakem golü vermedi. 69'da Anıl Gir'in, 74'te Anıl Arıcıoğlu'nun şutlarında kaleci Göksal gole izin vermedi. 75'te Fırat'ın sert şutu direkten döndü. 90+2. dakikada Anıl Arıcıoğlu ceza sahasına girerken savunma topu eliyle kesince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Anıl Arıcıoğlu skoru belirledi: 3-0.
ERDOĞAN CANKUŞ
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