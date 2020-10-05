  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Fethiyespor gönül aldı

Fethiyespor gönül aldı

Lacivert-beyazlılar, evinde Yozgatspor 1959’u (2) ve ’nun penaltıdan attığı gollerle yendi moral buldu

Fethiyespor gönül aldı
Giriş Tarihi: 5.10.2020

Fethiyespor, 3. Lig 2. Grup'ta 3. hafta mücadelesinde Yozgatspor 1959'u 3-0'lık skorla mağlup etti, geçen haftaki Derince Belediyespor yenilgisini unutturdu. 7. dakikada yaşanan karambolde savunmanın uzaklaştıramadığı topu kafayla tamamlayan Anıl Gir meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0. 30'da Fırat'ın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi. 45+3'te Berkay'ın kullandığı köşe atışında seken topu Anıl Gir kafa ile filelerle buluştudu: 2-0. 56'da Serhat topu ağlarla buluşturdu, hakem ofsayt gerekçesiyle hakem golü vermedi. 69'da Anıl Gir'in, 74'te Anıl Arıcıoğlu'nun şutlarında kaleci Göksal gole izin vermedi. 75'te Fırat'ın sert şutu direkten döndü. 90+2. dakikada Anıl Arıcıoğlu ceza sahasına girerken savunma topu eliyle kesince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Anıl Arıcıoğlu skoru belirledi: 3-0.

ERDOĞAN CANKUŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fethiyespor gönül aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA